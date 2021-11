Sawrkar hnathawkten a hun taka hlawh an lak theih loh leh DA chungchangah hmalak zel an tum

Mizoram sawrkar hnathawk inzawmkhawm pawl lian ber, Federation of Mizoram Government Emloyees & Workers (FMGE&W) chuan tunhnaia Mizoram sawrkar hnathawkten a hun taka hlawh kan lak theih loh avang leh Dearness Allowance (DA) chungchangah sawrkarin an chanvo a pe lo nia sawiin, a ṭul angin hma lak zel an tum tih an sawi.

Hemi chungchanga nimina thuchhuah an siamah FMGE&W chuan Supreme Court Order CA No 399 of 2021 dt. 28.2.2021 chuan sawrkar hnathawkte chu a hun taka hlawh pe ṭhin tur leh, pek tlai an nih chuan a pung (interest) nena pek tur an ni a ti a, chutihlaiin hun engemaw chen aṭang khan Mizoram sawrkar hnathawk engemawzat chuan a hun takah hlawh an la thei ṭhin lo tih an sawi a, hlawh lak tlai a nih chuan mi tam tak khawsak a buai phah hle a, chubakah sawrkar hnathawk tam tak chu Loan chi hrang hrang la an nih hlawm avangin a hun taka hlawh an lak loh chuan a hun taka Loan an rulh theih loh avangin penalty an chawi ṭhin a, pawisa tam tak an chawi phah ṭhin tih sawiin, sawrkar chu a hun taka hlawh pe ṭhin turin an ngen a ni.

Hei bakah hian DA chungchang sawi bawkin, DA chu mihring khawsak mamawh Essential Commodities man sanna rate, Consumer Price Index (CPI) aṭanga chhutin sawrkar hnathawkte pek tur zat rate siam a ni ṭhin tih an tarlang a, Mizoram sawrkar hnathawkte DA rate chu Central hnathawk-te rate ang zel pek tur a ni tih Pay Rules-ah chiang takin ziah a ni tih an sawi a, July ni 1, 2021 aṭangin Central sawrkar hnathawkte chu DA 31% pek an ni tawh a, Mizoram sawrkar hnathawkte chu 17% chauh pek an la ni tih tarlangin, FMGE&W chuan sawrkar hotute hnenah Rules anga DA pe ve tura ṭum thum ziaka an thlen tawh chung leh ṭawngkaa an theih ang anga hotute an dawr hnu pawha tihhlawhtlin a ni lo chu pawi an tih thu an sawi a, sawrkar sum harsat avangin DA punna chu pe chhuak lovin GPF-a dahsak thlengin an inhuam thu sawrkar hotute an hriattir tawh tih sawiin, Rules anga DA pe thuai turin sawrkar an ngen nawn leh bawk a ni.