Serchhip District-a zirna in kalpui dan tur ngaihtuahin ṭhukhawm

Nimin (3.11.2021) khan Serchhip District Disaster Management Authority chu sawm bik mi pawimawh dangte nen district chhunga zirna in kalpui dan tur ngaihtuahin DC Meeting Hall ah an ṭhukhawm.



Meeting kaihruaitu Lalmuansanga Ralte, Addl. DC, Bawrhsap mawhphurhna la mektu chuan Covid-19 hri leng meka Serchhip district dinhmun tlangpui leh State thuneitu lamin Board Exam hmabak mek Class 10 leh 12-te leh Training Institute te chu class kal a remtihsak tawh thu a tarlang hmasa a. Government Serchhip College pawh Practical Activity an ngah avanga CAB ṭha taka zawm chunga DDMA-in Class kal a lo phalsak tawh thu a tarlang bawk a. Heng, class kal phalna nei tawh sate bak zirlai hrang hrangte chu nitin school kaltir ve mai a ṭha em tih ngaihtuahho a ni a.



Meeting chuan Serchhip district a Residential Institute pali (4) – Horticulture College Thenzawl, JNV Thenzawl, Eklavya Residential Model School Serchhip leh Sainik School Chhingchhip-te chu CAB ṭha taka zawm chunga an zirna chhunzawm tir remtih sak an ni a. A bak zirna dangte erawh chu Covid-19 hri awm lohna khua, an khawtlang hruaitu, VLTF leh School thuneituten inlungruala school kal chhunzawm ṭha an tiha, DDMA a dilna an thlen chuan ngaihtuahsak ni se ṭha an ti tlang a, hei hi inkaihhruaina thar ber a rawn chhuah hmaa an kal dan pangngai kha a ni.



He meeting-ah hian DDMA member-te bakah YMA aiawh te, MJA aiawh te, MUP aiawh te, Serchhip Joint VC leh Thenzawl Joint VC aiawh te, N. Vanlaiphai leh Thenzawl SDO te, District Surveillance Officer te, Social Welfare lam aiawhte, Education lam aṭangin Serchhip DEO, SDEO leh Thenzawl leh N. Vanlaiphai SDEO te an tel a ni.