Serchhip RD quarter building thar Minister-in a hawng

Rural Development Minister Lalruatkima chuan chhungkaw 12 luah theih tura ruahman Serchhip-a RD Staff quarters building 5 a hawng a, Serchhip Rural Development Block-in kum 60 a tlinna (Diamond Jubillee) lawmna hun hnanpuiin, hriatrengna lungphun (Monument) a hawng bawk.



Minister chuan, kum 60 tlin hi thil awlsam a ni lova, thlen vek kan duh mah ila thleng zo ta lo mi tam tak an awm a, Serchhip RD Block-in kum 60 a tling thei pawh Pathian venna avang a ni a, lawmthu sawi tur tam tak kan nei a ni, a ti.



RD Department hi Department pawimawh tak pakhat niin thingtlang miten lei rem an rah theih nana hmalatu a ni a. Central sawrkar pawhin a ngaipawimawh hle. Kan ramah mihring awm zahve aia tam mah thingtlangah kan awm a, chung mite khai chhuaktu atana thawktu pawimawh tak chu a ni, a ti a. RD hmalakna kal mek pakhat thingtlang mite tan kum khata Ni 100 inhlawhna siam hi ni za tlina harsa em em thin a, chutih lai chuan tun hnai kum 2 chhungin kan district ah ni 100 inhlawhna siam a ni tawh a, kuminah pawh covid-19 hri leng karah ni 100 inhlawh thei turin hma lak mek a ni, tiin MGNREGA Serchhip district hmalakna tlangpui a tarlang bawk.

He hunah hian Remsangpuii, Techincal Assistant, Serchhip RD Block chuan Technical Report a pe a, Building hi SEDP sum ₹3,72,82,000 senga sak niin, zawng hi a dung 42 ft leh a vang 30 ft niin, a chhawng veka sak an ni a. A vai hian chhungkaw 12 luah theih tura sak niin, Building zawng zawng hi a chung Steel Structure leh Dyna Roof leh PVC Ceiling vuah vek an ni a. A tukverh hi Aluminium niin a chhuatah Floor Tile phah vek an nih bakah, Quarters kaw tinah hian Kitchen Cabinet dah vek a ni bawk.

R. Zarzosanga, Secretary, RD Department pawhin thu sawiin, RD Department hnuaia scheme tam tak thawh thinah nasa taka hma la a, taka chantirtu chu BDO Office te an ni thin a, an pawimawh em em a ni, a ti a. BDO Office Serchhip pawh ram pumah a thawk tha pawl tak an nih thu a sawiin, thingtlang zawka chengten a zar an zo zel theih nana thawk sauh sauh zel turin thawktute a chah nghal a ni.

He hun hi Lalrinchhani Ralte, BDO Serchhip chuan a kaihruai a, Irene Zohlimpuii Chongthu, Joint Secretary, RD Department, Malsawmtluanga, PD, DRDA Serchhip leh Lalmuansanga Ralte, Addl. DC Serchhip ten thu an sawi a. C Lalhmangaihzuala, Vice Chairman, Staff Welfare Committee, BDO Office in lawmthu sawiin a lawmna inkhawm a khar a, tlaiah Kum 60 (Diamond Jubillee) lawmna ruai kilho nghal a ni.