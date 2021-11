Serchhip Sub-Hqrs. YMA Executive Committee thukhawm

Serchhip Sub-Hqrs. YMA chuan nimin khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA Conference Hall-ah an President Kawlṭhuama kaihhruaiin SEC ṭhutkhawm an nei.

He ṭhutkhawm ah hian December 16, 2021-a YMA General Conference vawi 73-na neih tur chungchang ngaihtuahin kumina Central YMA hruaitu thlanna neih turah hian Vote zawnna atana Conference kalna senso intumsak emaw, thlenna ngaihtuah sak emaw leh thildang tumsak tura hma rawn la an awm thei tih sawiin, hetiang kawnga kan fihlim theih nan Sub-Hqrs. YMA Serchhipin thuchhuah siam nise an ti.

SEC ṭhukhawm hian Krismas leh Kumthar vuakvet lo thleng tur chu boruak muanawm tak hnuaia hman a nih theihna turin sawrkarin halpuah leh halmawi hrang hrang leh Silai a mu nei kahchhuah theih chi khapna a siamte ṭha taka zawm a nih theih nan an huamchhunga hmalak dan tur relin, hunpui vuakvet-ah Branch tinten an huamchhungah duty insiam leh nise an ti a, hei hi Sub-Hqrs. YMA hruaituten a remchan angin tlawhkual leh nise an ti a. An huamchhunga Home leh Jail bakah damdawi In hrang hrang (Hospital/CHC/PHC)-ah te Krismas thilpek hlan nise an tih bakah hunpui laia-a CCC leh 4C-a awm te pawh a remchan angin thilpek hlan nise an ti bawk.

Hei bakah hian Art & Culture Department-in India ram zalenna kum 75 tlin lawmna kal zel puala Serchhip-ah Pawl Kut hmang tura Serchhip Sub-Hqrs. YMA a rawn beiseina chu a theih anga tihhlawhtlin nise tiin, hemi atan hian Organising Committee pawh an din nghal a. Serchhip District chhunga hmasawnna hnathawh enzui kawngah nasa lehzuala hmalak relin, Hualtu kawng siam mekah khawtlangin harsatna an neihte chu a theih angin thuneitute hnenah thlenpui nise an tih bakah Covid-19 vanga thite tana kuang an siam chu hman zawh a nih tawh avangin pahnih siam leh nise an ti