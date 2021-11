Skywalk/Ropeway chungchang chhuitu turah thutlukna la siam lo

Mizoram Lok Ayukta Chairman C.Lal-sawta IAS (Rtd) chuan Swadesh Darshan Scheme – II hnuaia Mizoram Tourism hmasawnna tura hmalakna hrang hranga thil diklo a awm tia complaint an dawn chu Anti Corruption Bureau (ACB) nge Central Bureau of Investigation (CBI) a chhuitir dawn tih thutlukna a la siam loh thu a sawi.

MNF party aṭanga complaint an dawn chung-changa zawhna chhangin C.Lalsawta chuan CBI chhuitir a nih dawn chuan state sawrkar aṭangin chhui phalna an rawn dil a ngai dawn tih sawiin, thutlûkna siam a la har rih thu a sawi a, “ACB ka chhuitir dawn em ni ang, nge CBI ka chhuitir dawn, preliminary inquiry ACB ka ti phawt ang a, chumi zawhah CBI tihte pawh ngaihtuah tham a la ni,” a ti.

Mizoram Lokayukta chuan thubuai lut chhuitu tur thawktu a la neih loh avangin ACB-ah an thawn ṭhin a, thubuai lian zualah chuan CBI hnenah pawh thubuai an thawn thei bawk a ni.

Tarlan tawh angin, MNF party-a Vigilance department leh Legal Board-te hmalakna-in Sakawr-hmuituaitlanga Sky Walk leh Durtlang – Chaltlang inkara Ropeway siam tur chungchangah sawrkar sum leh pai hman dik tawk lohna leh dan bawhchhiatna a awm ngei an hriat avangin Lok Ayuktaah hian November 22, 2021 khan complaint an thehlut a, contractor-te hnenah hian Mobilization Advance 10% pek chhuah tur a nih laiin 10% aia tam daih Mizoram Tourism Department chuan a pe chhuak a, sum leh pai tam tak Contractor-te hnenah pek chhuah a ni tawh chungin heng Project-ahte hian hmalakna mumal hmuh tur vawiin thlengin a la awm lo tiin, heng sum leh pai tihchingpen nia langah hian khatihlaia Tourism Minister nge sawrkar official-ten mawhphur tih chu mipuite pawhin an hre duh tih sawiin, “Dan bawhchhia an awm a nih chuan dan hnuaiah hrem an nih ngei theih nan a rang thei ang bera hma min laksak nghal turin Mizoram Lokayukta kan ngen a ni,” an ti.

Hemi hnu hian Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) pawhin thuchhuah siamin, Swadesh Darshan Scheme-II hnuaia skywalk leh ropeway siam chungchanga thil fel lo awm nia lang chu CBI chhuitir ngei ni se an duh thu an lo tarlang tawh a. ZPM leader Lalduhoma pawhin, Sakawrhmuituai tlanga skywalk project leh Durtlang-Chaltlang ropeway pamtul chhanah Congress leh MNF party-te an inpuh tawn mek tih sawiin, zahthlak a tih thu leh Kristian zia lo hlea a hriat thu a lo sawi tawh bawk.