SDO (Civil) hovin puantah-tuten company din dan zirho

Zirtawpni leh Inrinni khan Amol Srivastava, IAS, SDO (Civil), Thenzawl hmalaknain Thenzawla puantahtu, mimal leh pawl hrang hrangte tan puantaha sumdawng Company din dan (establishment of weaver producer company) zirhona buatsaih a ni.

He zirhona hunah hian Hnatlang Producer Company dintuten thusawina hun an hmang a, anni hi hi Thenzawl behchhana Weaver Producer Company niin, Mizorama a hmasa ber an ni a, anmahni kaihruaitu (mentor) Dr. Rama Raswamy, Associate Professor, MZU hovin an tel a ni.

He hunah hian Weavers Service Centre, Ministry of Textile, Govt. of India ten Help Desk an buatsaih nghal a, sawrkar laipuiin puantahtute tana hmalakna a neih hrang hrangte pho chhuakin, zirhonaa tel puantahtu ṭhenkhatte pawhin an mamawh dilnate an thehlut nghal a ni.

Indian School of Business, Hyderabad mithiamte nen marketing lam leh a thehlar lama hmalak dan tur thawhhona pawh kalpui mek a ni a, zirhonaah hian an aiawh team pakhat rawn telin, puantahtute nena inkawm honate an nei a ni.

He zirhona in a tum ber chu puantahtuten mumal taka puantahna company an din theih nana thil pawimawh inhrilhhriat a ni a. Puantahtu mi 200 aia tamin an chhim a ni.

Amol Srivastava, IAS, SDO, Thenzawl chuan, puantahtute mamawh zirtir tura lokal MZU mithiamte, Hnatlang Producer Company te, Indian School of Business, Hyderabad leh Weavers Service Centre chungahte lawmthu sawiin, Thenzawla puantahtuten hmasawnna thar an hmuh zel theih nan hetiang lam zirhona dang pawh buatsaih chhoh zel an tum tih a tarlang a ni.