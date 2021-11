Kumthar budget session-ah MLB Bill putluh hman beisei a ni

L.Thangmawia, Vice Chairman, Human Resources Development Board chuan Kumthar budget session-ah Mizo Language Board (MLB) Bill putluh hman beisei a nih thu a sawi.

Nizan (6.11.2021)-a Mizoram Board of School Education (MBSE) buatsaih “Mizo Ṭawng Ruaipui” programme hmannaah khuallian, L.Thangmawia chuan sawiin, Mizo Language Board (MLB) din tura Mizoram sawrkar hmalakna tarlangin, ni 13.8.2019-a Chief Minister Zoramthanga’n HRD Board meeting a neihpuinaah MLB din tura hmala turin HRD Board chu mawhphurhna a pek thu sawiin, hmalak chhunzawm dante a tarlang a ni.

L.Thangmawia MLA chuan MBSE-in Mizo ṭawng hmasawn nana a hnathawhte ropui a tih thu a sawi a. Ṭawng hian Culture leh History te nen inlaichinna thuk tak a neih avangin Mizoram University lam pawhin uluk zawka research a kalpui a ṭul thu a sawi a. Kan ṭawng leh culture-te Lusei centric a kalpui a tam thu sawiin tawng bungrua tih hausak nan Lusei ṭawnga awm lo, Zofa hnam peng dang ṭawnga awmte Zoṭawnga sengluh thiam a ṭhat a rin thu a sawi a, Sikul leh College-a Mizo customary law zir tel a ṭul a tih thu a sawi bawk.

MBSE Chairman JH Zoremthanga chuan MBSE-in Mizo Language Committee-te din a, Mizo ṭawng chungchanga hmalak a nih tawh dante a sawi bawk.

He hun hi Dr Zoramdinthara, Asso. Professor, MZU-in kaihruaiin Prof. RL Thanmawia, Rozama Chawngthu, H.Ronghaka leh Lalnunhluna-ten thupui thlan bik an sawi a. Mizoram pawn USA atangin Lalchhanhima Mizo leh Australia aṭangin Joseph L.Bawitlung-ten an awmna rama Mizo ṭawng dinhmun an sawi bawk a ni.

He programme hi a duh tan MBSE official youtube channel-ah en theih tura dah a ni.