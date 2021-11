Swadesh Darshan Scheme-II chhui chiang turin MNF-in Lok Ayukta-ah complaint an thehlût

Swadesh Darshan Scheme – II hnuaia Mizoram Tourism hmasawnna tura hmalakna hrang hrangah thil dik lo leh fel tawk lo a awm ngei nia an hriat avangin nimin khan MNF Vigilance Department leh MNF Legal Board-te hmalaknain Mizoram Lok Ayukta-ah Lalmuanchhana Sailo, MNF Vigilance Department Joint Secretary hmingin complaint thehluh a ni.

Nimina Lalpianfela Chawngthu, Vice Chairman, MNF Legal Board-in hemi chungchanga thuchhuah a siama a tarlan danin, Mizoram sawrkar chuan kum 2018 khan Restricted Tender hmangin Sakawrhmuituaitlang Sky Walk leh Durtlang – Chaltlang Ropeway Project atan Joint Venture NEIP leh Ropeway & Resorts Pvt. Ltd. Dwarkar, New Delhi-te chu Contractor atan a thlang a. Heng contractor-te hnenah hian Mobilization Advance 10% pek chhuah tur a nih laiin 10% aia tam daih Mizoram Tourism Department hian a pe chhuak a. Sakawrhmuituaitlang Skywalk atan hian 10% Mobilization Advance zat tur chu Cheng Nuai 48.50 a nih laiin Cheng Nuai 287.25 pek chhuah a ni a. Durtlang – Chaltlang Ropeway atan Mobilization Advance zat tur chu Cheng Nuai 248.25 a nih laiin Cheng Nuai 1317.80 pek chhuah a ni bawk a, heng Mobilization Advance pawisate hi Mizoram Tourism Department chuan kum 2017-2018 inkar khan a pe chhuak niin a lang a, hetiang zat sum leh pai hi Contractor-te hnenah pek chhuah a ni tawh chungin heng Project-ahte hian hmalakna mumal hmuh tur vawiin thlengin a la awm lo a. Hetiang hi thil awmdan a nih avangin Swadesh Darshan Scheme – II chungchangah hian thil dik lo, sawrkar sum leh pai hman dik tawk lohna leh dan bawhchhiatna a awm ngei nia a lan thu sawiin, heng sum leh pai tihchingpen nia langah hian khatih laia Tourism Minister nge sawrkar official-ten mawhphur tih chu mipuite pawhin an hre duh a, a mawhphurtu chunga dan hnuaia hmalak ngei pawh mipuite duhdan a ni, a ti.

Heng bakah pawh hian Swadesh Darshan Scheme – II hnuaiah hian component dang a la awm nual a, thil fel lo, sum leh pai hman dik lohna leh dan bawhchhiatna dang pawh awm thei tih sawiin, dan bawhchhia an awm a nih chuan dan hnuaiah hrem an nih ngei theih nan a rang thei ang bera hma laksak nghal turin Mizoram Lokayukta-ah complaint an thehlut tih a sawi bawk.

Mizoramah hian rorel lai party-in sawrkar sum leh pai chingpen nia lang chungchanga FIR emaw, Complaint emaw thehluh chu thil thleng zen zen lo a ni tih sawiin, “MNF chuan kan sawrkar, Kan Chief Minister leh Minister dangte pawh chhui thei turin Lok Ayukta bul kan ṭan a. Bul kan lo ṭan tawh ang ngeiin vawiinah hian keimahni sawrkar siam ngei pawh chhui a nih theihna turin complaint kan thehlut a. Mizoramah hian diknain rorel se la, eirukna leh hlemhletna hi bo se tih hi MNF duhdan a la ni reng a ni,” a ti.