Union Finance Minister hova meeting-ah Mizorama hmalak theihte CM-in sawi

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hovin Thawhṭanni khan state hrang hrang leh Union Territory hruaitute chuan internet kaltlangin meeting an nei a, Mizoram Chief Minister pawhin CM office aṭanga chhimin, eileh bara hmasawnna nawr kal tura pawimawh a tihleh Mizorama hmalak theih awmte a sawi a ni.

Union Finance Minister-hoa meeting-ah hian Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan sawrkar laipuiin India hmarchhak state te tan Gross Budgetary Support 10% a pek tur, harsatna chhan hrang hrang vanga la dawn si loh chu a chanve tal pek chhuah a nih chuan hmarchhak state-ten hmasawnna hna an thawhnaa puitu ṭha tak leh, ram economy-ah pawh an thawh hlawk phah ngei tur thu a sawi a. Heng bakah hian Mizoram bikah chuan hmasawn hnathawh tur hrang hrang zinga langsarber leh ṭangkai tak tur, bamboo development a nih chungchang a sawi a, amaherawhchu link road ṭha a awm loh avangin plantation hmun aṭanga factory thlen tur chuan hmun tam takah chuan mau hralhna man aia a phur man a to zawk avangin a hlawk theih loh thu a sawi a, hemi a nih avang hian link road siam a pawimawh thu a sawi a ni.