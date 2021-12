Mamit District MJA leh Ṭhalai Pawl-ten Bairabi – Chuhvel inkar kawng siam enfiah

Mamit District MJA leh Mamit District Ṭhalai Pawlten Bairabi aṭanga Zamuang road, Bairabi leh Chuhvel khaw inkar kawng siamṭhat hnathawh mek chu a hmunah kalin an enfiah.

Pawl pahnih hruaitute chuan he kawng hi Mamit District mai bakah Mizoram hmasawnna luhkapui pawimawh tak a nih avangin ṭha leh rintlak taka siam tur leh kawng siam ṭha tawk lo laite chu thuam ṭha leh turin hna enkawltu Vanlalvena chu an ngen a ni.

Chuhvel leh Bairabi inkar kawng hi SEDP sum aṭangin cheng nuai 1048.98 senga siamṭhat tur niin KM-14a thui siam tur a ni a, tunah hian hna zaa 75 vel thawk tawh anga chhut a ni.

Mamit Ṭhalai Pawl hruaitute leh MJA hruaitute chuan Chuhvel leh Bairabi inkar, Saikhawthlir khaw bula, Teirei Lei chu a hmunah an enfiah nghal a, he lei hi a upat tawh avang leh lirthei load la reng reng chu Metric Ton-20 aia rit phur lo tur leh lirthei ke pali nei phei chu a ruala zawh phal a nih loh avangin Mamit District Mipuite leh Mamit Khawthlang lama he lei kaltlang a châkkhai lamtu ten harsatna an tawk chu pawi an ti hle a ni.

Saikhawthlir khua bula Teirei Lei siamthar leh tur chu Mamit District mipuite tan malsawmna a nih dawn avangin rintlak taka Lei dawh hna hi thawh chhun zawm a nih theih nan hnathawktute vil uluk turin PWD Kawrthah Division hotute chu an ngen nghal a ni.