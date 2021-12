Mi 100 chuang thihna chhan natna WHO-in chhui dawn

World Health Organisation (WHO) chuan South Sudan-a eng natna nge la hriatchian loh avanga mi 100 chuang thihna chu a chhui dawn. Kar hmsa khan South Sudan Ministry of Health chuan natna hrik chi khat eng nge a nih hriatchian loh avangin mi engemawzat an thi a. Helai hmun hi tunhnaia tuilen nasatna hmun a ni a. Sample endikna hmasaah chuan tui hri a nih loh thu mithiamte chuan an sawi a. WHO hotu Sheila Baya chuan hrilenn hmun Jonglei State-a Fangak hmunah hian rapid response team an tirhluh tawh thu a sawi.