Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 6 hmuh belh leh an ni.

Nimina hrikai hmuhchhuahte hi Serchhip leh Khawlailungahte 2 ve ve hmuh belh niin, Thenzawl leh Chhiahtlangah hrikai pakhat ve ve hmuh belh an ni bawk a, heti hian District chhunga hri kai 5741 an awm ta a, nimin khan hri kai enkawlna aṭanga chhual 117 an awm a, hengte nen hian hri kai enkawlna hmun chhuahsan mi 5541 an awm a, hri kai enkawl mek mi 182 awm mekon, thihpui hi mi 18 an awm yhas6aja