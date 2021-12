Serhhip SP-in Sub-Hqrs YMA hruaitute hunpui atana inbuatsaihna a sawipui

Serchhip SP Stephen Lalrinawma chuan nimin khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute lengah sawmin Krismas leh kumthar vuakveta venhimna leh Dan leh thupek kenkawh kawnga an inbuatsaihnate a sawipui.

Serchhip SP Office Chamber-a Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute a kawmnaah hian Serchhip SP chuan Krismas leh kumthar vuakvet mipuiten hlim leh thlamuang taka an hman theihna turin ruahmanna an lo siam tawh thu leh hma an lo lak tawh thu a sawi a. Amaherawh chu Police-te chu thawktu tlemte an nih avangin YMA leh VDP-te nen an ṭanho a pawimawh thu sawiin, YMA-te nen thawhhona ṭha tak an lo neih tawh ṭhin thu a sawi a. Hei bakah hian tun thla ni 7 khan mipuite hnena ngenna an lo tihchhuah tawh thu sawiin, halpuah leh halmawi te dapchhuah hna an lo thawh tan tawh thu te, Traffic Duty pawh ngawrh taka an kalpui tawh thu te, zu leh ruihhlo dahchhuah hna te pawh ngawrh taka an lo thawh tawh thu te a sawi a. Hei bakah hian December 22 aṭangin kawngpui dungah chhun leh zan inzawmin duty an indah dawn thu sawiin, Serchhip khawpui chhung chu Zone pahnih (2) ah ṭhenin SDPO leh RO ten vilin an tlawh kual reng dawn tih a sawi bawk.

He hunah hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute hi an President Kawlthuama hova telin hetianga SP in YMA hruaitute lenga a sawm chu lawmawm an tih thu an sawi a. Halpuah leh halmawi dapchhuah hna ngawrh taka kalpui ṭul an tih thu te, Silai lem a mu nei pawh dapchhuah hna ngawrh lehzual kalpui ṭul an tih thu te, hunpui vuakvetah YMA Branch te pawh Duty leh tura ruahmanna an siam thute sawiin, heng Duty te tlawh chhuak tura ruahmanna an siam thute an sawi bawk.

He hunah hian mipui ten hlim leh thlamuang taka he hunpui an hman theih dan tur leh dan leh thupek kenkawh kawnga hmalak dan tur bakah hri leng laka himna dan kenkawh dan turte an sawiho a. Nikum lamah Halpuah leh halmawi khapna thupek bawhchhiatna kaihhnawihah Serchhip Police Station-ah thubuai pahnih ziahluh a nih thu he hunah hian sawilan a ni bawk.