NHM hnuaia thawktuten an nawrh an titawp

Sawrkara thil phut hrang hrang neia nuar National Health Mission hnuaia thawktute chuan an nawrh an titawp rih.

NHM Employees Union thuchhuak tarlan danin, sawrkar laka lungawilohna an lantirnaah an thil phut hrang hrang – dah ngheh, a huna hlawh lak, medical reimbursement, transfer TA bakah Health department hnalak turah NHM hnuaia thawk mekte tana hamthatna chungchang ngaihtuah chu Health minister Dr R. Lalthangliana’n a tiam bakah Health secretary R Lalramnghaka pawhin theihtawp chhuahpui a tiam tih an tarlang a, Health Minister leh Health Secretary te ngenna leh intiamna chu a rintlak tura an ngaih avangin nawrh an titawp a ni.



An nawrh chhungin damlo tam tak ten harsatna an tawh thu an hriat chu pawi an tih thu an sawi a, hengte avang hian ngun taka an ngaihtuah hnu in NHM Employees Union Mizoram -in tiamchin awm loa nawrh a huaihawt chu nimin dar 7:00 khan an titawp rih tih an sawi a. Nawrh an tih tawp avang hian an lungawi ta vek tihna a nih loh thu leh sorkar hotute an intiam anga an hmalakna hmuh tur a awm lo a nih a, an chungchang thu hi Cabinet Meeting-ah ngaihtuah thuai a nih loh chuan harsatna lian zawk a thleng palh a nih pawhin sawrkar chochhuahah an ngai tih an thuchhuak chuan a ti.