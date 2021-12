A tum 7-na atan Messi-a’n Ballon d’Or dawng leh

Paris St-Germain leh Argentina forward Lionel Messi chuan khawvela footballer ṭha ber chawimawina, Ballon d’Or chu kuminah a dawng leh a, hei hi ṭum 7 a dawnna niin, khawvela he chawimawina dawng ngun ber a ni.

Kum 34 mi, Messi hian ram tana champion no mawi a chawi vawi khatna atan Argentina chu Copa America-aha champion pui a, kumin chhungin goal 40 a thu tawh a, Barcelona tan goal 28, Paris St-Germain tan goal 4 leh Argentina tan goal 8 a thun tawh a ni.

Messi hnuaiah hian Bayern Munich leh Poland striker Robert Lewandowski awmin, Chelsea leh Italy midfielder Jorginho chu pathumna a ni a, Real Madrid French striker Karim Benzema chu palina a ni bawk.

Ballon d’Or dawng tur hi khawvel hmun hrang hranga journalist 180-ten an thlang a, nikum khan coronavirus hri leng vangin sem a ni lova, kum 2008 aṭang khan kumin thleng hian, kum 2018-a Luka Modric-a’n a dawng ve zawk tih loh chu Messi leh Cristiano Ronaldo-ten he chawimawina hi an indawn chhawk zak zak a, Messi hian kum 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 leh 2019-ahte he chawimawina hi dawngin, ani aia dawng tam an awm lo a ni.

Ballon d’Or a dawnnaah Messi chuan, “He hmuna ka awm leh hi thil mak tak a ni,” a ti a, kum 2 liam taa ka dawn khan a tawpna a nih tawh ka ring a. Mite pawhin engtikah nge ka chawlh dawn tih min zawt ṭan mek a, mahse tunah chuan Paris-ah ka awm a, ka hlim hle rih a ni,” a ti.

Hmeichhe footballer ṭha ber atan Barcelona captain, Alexia Putellas thlan a ni a, kum 27 mi, Putellas hian a vawi khatna atana Champions League an chawina tura Chelsea an hneh ṭumin goal a thun nghe nghe a, 2020-21 season khan competition hrang hrangah goal 26 thunin Europe-a midfielder goal thun tam ber a ni a, Uefa’s Women’s Player of the Year leh Midfielder of the Year a lo dawng tawh bawk a ni.

Messi hnuaia awm Lewandowski chuan kumina award an siam thar, Striker of the Year a zawng a, kumin chhungin competition hrang hrangah goal 53 a thun tawh a, Paris St-Germain goalkeeper, Euro 2020-a Italy champion-puitu, Gionluigi Donnarumma chuan best goalkeeper lawmman, Yashin Trophy a dawng a, Champions League champion lai Chelsea chu Club of the Year-a thlan an ni bawk a, Barcelona midfielder kum 19 mi, Pedri chuan kum 21 hnuai lam player ṭha ber lawmman, Kopa Trophy a dawng bawk a, a hnuaiah hian Jude Bellingham, Mason Greenwood leh Bukayo Saka-te an awm a ni.