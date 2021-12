Jail tan laia thi chhungte hnenah zângnadawmna cheng nuai 3 pe turin Mizoram sawrkar hriattir

National Human Rights Commission (NHRC) Law Division, New Delhi chuan Kolasib District Jail-a a tan laia thi Lalropuia chhungte hnena cheng nuai 3 pe tuin Mizoram sawrkar a hriattir.

NHRC hian Zirtawpni khan Mizoram Chief Secretary hnenah hriattna lehkha hi thawnin kum 2018 November ni 1-a Kolasib District Jail-a a tan laia thi Lalropuia (36), Thingdawl khua chu Jail chhunga a dam loh laiin Doctor-in damdawi hmanga a enkawl loh avangin sawrkar kuta a awm laia thi-ah a ngai tih a sawi a. Hei hi Dan bawhchhiatna a nih avangin Lalropuia chhungte hnenah zangnadawmna cheng nuai 3 pe turin Mizoram sawrkar a hriattir a, pawisa hi chawlhkar 6 chhunga pe ngei turin a hriattir nghal a ni.