AFSPA hlip turin sawrkar laipui phût

Human Rights & Law Network, Mizoram chuan ni 4 December 2021-a Tiru, Oting road, Mon district, Nagaland-a lungalhthei khura thawk mi 14 lai mai 21 Para Sepcial Forces Unit ten an kap hlum chu an dem tak zet tih sawiin, nunna chân-te an lainatin an chhungte an tuarpui hle tih an sawi.

Hetiang thil hi ni 29 March, 1988 khan Aizawl, Mizoramah a lo thleng tawh a, pawisawi lo mi 10 lai chu 22 Assam Rifles-ten an kaphlum a, Mizoram leh Nagaland thil thlengte ngaihtuahin Indian Security Force-te invawn leh hnathawh dan phung ennawn leh khuahkhirh hi thil ṭul tak nia a lan thu sawiin, Nagaland thil thleng chu tihpalhah ngaih theih a ni lo a, fimkhur loh vang leh Armed Forces-ten Armed Forces Special Power Act (AFSPA) an hmansualnaah an ngai a, chuvangin sawrkar laipui chu hmarchhak state ṭhenkhata AFSPA a hman chu rang taka sut turin Human Rights and Law Network, Mizoram chuan a phut tih an sawi.