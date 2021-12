Mizoram Rahbi- Micro Start-up Competition hawn a ni leh ta

Mizoram Sawrkar chuan Entrepreneurship Development Scheme (EDS) hnuaiah a vawi 4-na atan Mizoram Rahbi –Micro Start-up Capital Competition 4.0 a hawng leh ta.

He intihsiakna hi Entrepreneurship Development Centre Mizoram, Planning & Programme Implementation Department buatsaih niin, Mizoram chhung a mahni kutkawih sumdawn-na bultan tawh leh bultan mek te telna tur a ruahhman a ni a. Entry hi December ni 10, 2021 a hawn niin January ni 10, 2022 thleng thehluh theih a ni ang. He intihsiak-na a inziak lut zawng zawng in EDC Mizoram kaihhruaina hnuai-ah Business Plan siam dan leh Soft Skills ah te workshop ṭha tak an nei anga, chumi zawhah an Business Plan hmangin an intihsiak ang.

He intihsiakna ah hian a tawp a tiṭha zual tan an Business Plan atanga 75% (cheng nuai 7.5 thleng) thleng startup fund hmuh theih a ni dawn a ni.

Mizoram Rahbi: Micro Startup Capital Competition hi tum 3 lo neih tawh niin mi 56 lai in eizawnna bultan nan an lo hmang tawh a. Hei vang hian Mizoram a Entrepreneurship kawng zawh mek te leh zawh thar tum ten an hlut hle a ni.

Mizoram Rahbi intihsiak-na entry form leh instruction hi EDC Mizoram website www.edc.mizoram.gov.in-ah download mai theih a ni.