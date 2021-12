Aizawla iron rod zawrha dawr 47 endik zingah tehfung tling pha lo iron rod zuar dawr 41 awm

Aizawl khawpui chhunga iron rod zawrhna dawr 47 endikah tehfung tling pha lo iron rod zuar 41 hmuh-chhuah an ni a, heng dawr aṭangte hian rod bundle 6,756 (Qtl.3,700) man niin, hei hi cheng vaibelchhe 2.42 vel hû nia chhût a ni.

Civil Supplies & Consumer Affairs Department hnuaia din, Sub-Committee on Quality Control of Cement & iron Rod thurel bawhzuiin December ni 2, 2021 khan Aizawl-a Iron Rod (TMT Bar) zawrhna dawr hrang hrangte endik a ni a, iron rod zawrhte chu a size leh buk a tlin leh tlin loh enfiah a ni a, Iron rod hi a siamchhuahna-ah Bureau of Indian Standards (BIS) chuan size bituk sa a nei a (6, 8, 10, 12, 16 leh 20mm), a hmangtu turin a duh a nih chuan size dang pawh siam a phalsak a ni.

Iron rod te hi a size a zirin a rihlam tur hi BIS hian a bituk sa vek a, hemi bituk (range) chhung tal hi a phak loh chuan standard size a tling lo tihna a ni a, hei vang hian Controller of Legal Metrology chuan thuchhuah siamin iron rod zuarte chu electronic weighing machine hmanga buk vek ṭhin turin thu a lo chhuah tawh a ni

Inspection team-te hmuh danin Mizorama iron rod siam leh lakluh tam zawk hian BIS tehfung an tling pha lo hle a, tehfung tling ṭha iron rod-te chu Tata Tiscon, Kamdhenu leh Kay2 Xenox brand te an ni a, endik zingah hian iron rod brand 14 an tel a, chung zingah chuan SMS Steel Durgapur, Mega Turbo Durgapur, Sagar Durgapur, Lotus Durgapur, Trishakti Durgapur, Maithan Steel Durgapur, Zeecon Durgapur, Ssakti, Keshri, Datal leh AICOM brand te chuan BIS tehfung an tling pha lo tlangpui tih hmuchhuah a ni.

Inspection team te’n iron rod an man hi a size leh a rih zawnga tehfung an tlin loh vang a ni hlawm a, a chak zawngah tehfung an tlin leh tlin loh erawh chu endik zui tura hmalak a ni a, endik hna hi chhunzawm zel tura tih a ni bawk.