Mizoram State Boxing Championship-ah Serchhip District Champion

Nimin khan 42nd Mizoram State Boxing Championship Serchhipa neih chu zawh fel a ni a, Serchhip District chu team champion an ni.

Thla hlui ni 29 aṭanga khelh ṭan Mizoram State Boxing Championship vawi 42-na kharna Inkhawm hi Serchhip Boxing Hall-ah neih niin, C.Lalramzauva, Adviser to CM chuan a hmanpui a, he hunah hian Asia khawmualpui ram hrang hrangte Boxing inelna Elite Men & Women Asia Boxing Championship 2021 Dubaia khelh zawh taka 64kg category-a Silver Medal latu Lalbuatsaihi, Tuithiang Veng, Aizawl chu Serchhip District Boxing Association (SEDBA) hminga chawimawina hlan a ni.

42nd Mizoram State Boxing Championship 2021-ah hian District 9 aṭangin Boxer 145 an tel a, Weight Category hrang hrangah inkhelh kual a ni, a pumpuiah Serchhip District Boxing Association chuan Gold medal 12, Silver 2 leh Bronze medal 6 la-in an champion a, Runner-up chu Aizawl District niin, Gold medal 9, Silver 3 leh Bronze medal 6 an la a ni.