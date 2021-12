Bialtu MLA-in Sialhau khua tlawh

Assembly Dy. Speaker, Er. Lalrinawma, Tuikum Bialtu MLA chuan nimin khan a bial chhunga awm, Sialhau khua tlawhin tui pump-na hmun leh hmun pawimawh dangte a tlawh.

Er. Lalrinawma’n Sialhau a tlawhnaah hian Sialhau VC Treasurer ni lai F.Pazawna (ZPM) leh Congress aṭangin mi thar 22 MNF-ah lawmluhna a nei bawk a, lawmluhna hunah hian Er. Lalrinawma chuan thu sawiin, “Eizawnna, Hriselna leh Zirnate hi a pawimawh em em a, heng thil pathumte hi bial enkawlnaah pawh ngaih pawimawh zual a ni a, Bial chhunga PHC leh Sub-Centre engemawzatte Health & Wellness Centre hlan kai ni ta te, Bial chhung Sub-Centre awm lohna khuaa Clinic Centre hawn a nih theih nana hmalak a ni chho ta te, Zirtirtu engemawzat kan nei chho tate leh sawrkar sikula miin rinna an nghat ta te, sikul building eng emaw zat sak leh thawm ṭhat a nih avang te leh Link road eng emaw zat laih a nite hi sawrkar chungah lawmthu ka sawi a. He sawrkar hian hun harsa Covid leh ramri buaiah pawh huaisen takin hma a la a. Kum 2023 MLA General Election-ah pawh MNF party hi beiseina nei êng ber party kan ni,” a ti.

Er. Lalrinawma hi Tuikum Bial MNF Block President Lalsangzuala leh a thawhpuite leh MNF GHQ hruaitute leh MNYF Hqrs hruaituten an ṭawiawm a ni.