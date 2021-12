Book of the Year 2020 – Eng nge i zawn? (Zofa Kristiante kan Tamchhawl)

Mizo Academy of Letters (MAL) chuan “Book of the Year 2020” atan Dr Rema Chhakchhuak ziah “Eng Nge I zawn ? (Zofa Kristiante kan Tamchhawl)” tih chu an thlang.

MAL-in kum khat chhunga Mizo ṭawnga lehkhabu chhuak zinga ṭha an tih ber an thlan chhuah ṭhin a, kum 2020 chhunga an thlan chhuah lehkhabu ziaktu, Dr. Rema Chhakchhuak hnenah hian Human Resources Development Board Vice-Chairman L.Thangmawia, MLA chuan Inrinni khan chawimawina thuziak leh tangkafai a hlan a, B.Lalthangliana lehkhabu ziah “Mizo Chanchin” leh Prof. Laltluangliana Khiangte lehkhabu ziah pahnih “Zo Lungthu Pathumte” leh “Writing in Mizo Manuscript” chu a tlangzarh nghal bawk.

MAL “Book of the Year” hi kumtin MAL Foundation Day, April ni 23-ah hlan ṭhin a ni a, hripui lêng vangin kumin hian Annual Meetingah hlan a ni thung a ni. Book of the Year hian lawmman tangkafai Rs.10,000/- leh chawimawina thuziak (citation) a keng thin a, lawmman tangka hi Pu PC Rodingliana, Durtlang leh Pu PL Liandinga, Khatla South ten an pa Lalngura, kum 1991-a boral ta hriatreng nan an tum a ni.