Cheng vaibelchhe 2 chuang hû ruihhlo hâlral

Excise & Narcotics Department-in ruihhlo an man, cheng vaibelchhe 2 chuang hu chu nimin khan Phungchawng a Bethany Multipurpose Farm-ah Excise & Narcotics Minister Dr. K. Beichhua-a’n a hal ral.

Ruihhlo man halralna puala in khawm buatsaihah Dr. K. Beichhua chuan thu sawiin Excise & Narcotics Department hi thawktu tlem te leh hmanrua nei chau tak chunga department hnathawh leh hmalaknate chu chhuanawm a tih thu a sawi a. Mizoram tibuaitu leh thalaite nun tichhetu ruihhlo dona kawngah theihtawp chhuahin hma lak zel a tul a, zu leh ruihhlo do hna hi ngaih pawimawh lohva enliam mai chi a ni lo a ti. Mizoram mipuite’n zu leh ruihhlo do hna hi Excise & Narcotics Department mawhphurhna mai a dah lovin mitin mawhphurhna a ni tih hria a, theihtawp chhuah a tan tlan a ngai a ni, a ti a. Excise & Narcotics Department chu Mizoram mipuite leh NGO hrang hrangte hi thawhpui turin an in peih reng a ni tih a sawi bawk a ni.

Ruihhlo an hal ral tak zingah hian cheng vaibelchhe 2.08 hu heroin kg 8 chuang, cheng nuai 2.48 hu Methamphetamine mum 2,484 leh cheng nuai 8 chuang hu Ganja kg 237 chuang te a tel a ni.