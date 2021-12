MKHC-in ASPFA hlip vat turin sawrkar thuneitute an phût

Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC) chuan India hmarchhak a hman mek Armed Forces Special Powers Act (ASFPA) chu hlip vat turin thuneitute an phut.

MKHC chuan tun hnaia Nagaland Mon district a venghimtu sipaite kuta nunau pawisawi lo 13 an thih chungchangah thuchhuah siamin he thil thleng rapthlak tak hi an dem thu an sawi a. Hetianga mipui venghimtu turte’n rawng taka mipui pawisawi lo an that chu demin nunna chan chhungte an tawrhpui thu an sawi a. AFSPA chu hmarchhak bial harsatna chinfelna hmanrua ni lovin dik lo taka hman leh mipui rahbehna, vawi tam tak mihring chanvo bawhchhiatna thlentu a ni tiin hlip vat turin thuneitute an phut a.

Nagaland thil thlenga mawhphurtute zawng chhuak a a na thei ang bera hremna pe tur leh he nunrawnna tuartu chhungte hnena a theih ang a tam ralna pe turin thuneitute an phut bawk tih an thuchhuah chuan a tarlang.