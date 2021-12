Ruihhlo zuar mi pahnih kum 12 leh kum 11 tâng turin an chungthu relsak

Nimin khan Addl District & Sessions Judge, Champhai Sylvie Zomuanpuii Ralte chuan ruihhlo vanga man Malsawm-dawngliana, Bawngkawn, Aizawl leh Lalthakima, Khawzawl Vengthar te chu kum 12 chhung hrehawm taka lung in tang turin leh Rs.1,00,000/- ve ve chawi turin an chungthu a rel.

Malsawmdawngliana leh Lalthakima te hi August ni 15, 2019 khan Addl SP CID(SB) kaihhruai CID (SB) staff te, SDPO Cham-phai kaihhruai Champhai DEF staff te leh 8th Assam Rifles, Zokhawthar te chuan Champhai leh Zokhaw-thar inkara Hringlang Tlang pengah, Maxi Cab Regn No MZ02A-4009-a Heroine hawng 30 an ken, khan hun laia cheng nuai 15 hu an man a ni.

Nimin vek khan Sylvie Zomuanpuii Ralte chuan ruihhlo vanga man tho Immanuela Zotlang, Champhai chu kum 11 chhung hrehawm taka lung in tang turin leh Rs.1,00,000/- chawi turin a chungthu a rel bawk.

Immanuela hi kum 2019 July ni 6 khan CID(SB) Champhai staff leh Special Narcotics PS Staff, Aizawl ten Champhai leh Zokhawthar inkara Hringlang Tlang pengah, Mahindra 207 Regn No MZ04A/0523 a phur Heroin hawng 20, khan hunlaia cheng nuai 10 hu chu an man a ni.