Chief Minister-in NFR leh UNDP hotute a kâwm

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga chuan Northeast Frontier Railway hotute leh United Nation Development Programme (UNDP) India hotute a pisa-ah a kâwm.

Anshul Gupta, General Manager, Northeast Frontier Railway leh NFR official dangte nen Mizorama an hmalakna chungchang thu pawimawh tak tak an sawihonaah Chief Minister chuan Bairabi railway hmunhmaa Godown leh FCI Godown kalkawng chhe lutuk chungchang sawipuiin, railways-ho hmunhma a nih anga ṭha taka enkawl turin a ngen a, Sairang thleng tur rel kawng siam mek chungchangte sawi ni bawkin, Chief Minister chuan Mizo mipui mamawhna hre reng chungin theihtawp chhuaha hna thawk zel turin a chah a ni.

An hmalakna leh hmachhawp hrang hrangte sawihoin, NFR hotute chuan bungraw chi hrang hrang Bairabi thleng a phurh theih dante an sawi bawk a, Mizoram sawrkarin Lunglei PRS service tinung leh tura a dilna chu tihhlawhtlin thuai a nih tur thu an sawi bawk.

UNDP Deputy Resident Representative Nadia Rasheed leh officials dangte nen an inkawmnaah Chief Minister chuan Mizorama UNDP hmalakna leh hmachhawpte an sawiho a, MSME (micro, small and medium enterprise) leh SDG (sustainable development goals) chungchanga an hmalakna leh state sawrkar nena an thawhdun chungchangte an sawiho a, sawrkar leh mipui nena thawhhona tha ṭak an nei thei chu lawmawm an tih hu an sawi a ni.

United Nation Development Programme hi United Nations hnuaia pawl pakhat niin, retheihna umbo a, ei leh bara hmasawnna ngelnghet tak leh mihring nunhung tihhmasawn tura hmala tura din a ni.