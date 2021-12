Chief Secretary-in Hnahthial a tlawh

Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan nimin khan Hnahthial a tlawh a, Hnahthial DC R.Lalremsanga hovin KVK Training Hall-ah head of office te, Hnahthial District VC Association te, NGO hruaitu leh MJA-te nen an inkawm.

Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan Chief Secretary a nih hmaa Mizorama a awm tawh thu te, tun tum a lo kalnaah Mizoramah hmasawnna nasa tak thleng a hmuh thu sawiin a bik takin District thar pathum te engtiangin nge sorkarin a kalpui tih hriat a duh avangin Hnahthial pawh rawn tlawh a nih thu te, District Officer te chu ram rawngbawla an hnathawhna kawngah mipuite tan theih tawp chhuah tura chahin harsatna an neih te Bawrhsap office kaltlangin a hnena thlen thin tur leh tih theih a neihna zawnah chuan theih tawp chhuahpui a inhuam tih a sawi a ni.

Dr. Renu Sharma chuan Covid-19 in thil a tibuai nasa em em a, hmasawnna pawh duh angin a kal chak thei lova a pawi hle tih a sawi a. Covid-19 vaccine pek kawngah Hnahthial District chu a ti tha pawl tak an nih avangin lawmawm a tih thu a sawi a. District mipui zaa za in kumin chhung ngeia Covid-19 vaccine an lak theih nan tan la sauh sauh turin a chah a, officer te, khawtlang hruaitute, kohhran hruaitute leh NGO te pawhin vaccine lak chungchangah mawhphurhna an nei ve tih sawiin Hnahthial District chu District hmasawn tak ni turin duhsakna a hlan a ni.

Chief Secretary hian KVK, Horticulture, Sericulture leh Agriculture Department in an thlai thar an phochhuah te a tlawh bakah Hnahthial District chhunga hmasawnna hna thawh School of Agriculture Science building sak mek te, District Hospital leh Bawrhsap pisa te a tlawh hnuah Aizawl panin a haw leh nghal a ni.