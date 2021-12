CM-hovin Bamboo link road siam chungchang sawiho leh

Chief Minister Zoramthanga hovin nimin khan Bamboo Development Board leh Bamboo Link Road Board-te chuan CM Conference Hall-ah joint meeting neiin, mau leh rua hmanga ei leh bara state tihhmasawnna tur kawng pakhat, link road siam chungchang an sawiho.



Meeting-ah hian mau ṭhahnem tak awm mahse processing plant thlenga phur turin kawng mumal a awmloh avanga mau hralh man aia phurh man a tam zawk ṭhin avangin mau hralhtute tan a hlâwklo in, processing plant lamin a tuar phah bawk ṭhin tih sawilan a ni a, heng harsatnate hi sukiang turin sawrkar laipuia thuneitute chu Chief Minister leh Planning department hotulu te’n bamboo link road siam a ṭulnate an lo sawipui tawh a. Sawrkar laipui pawhin bamboo link road siam tura project duang turin leh, sum pekna tur pawh ngaihtuahho zui tur a nih thu an sawi a ni.



Bamboo Link road siamna tur hi board member-te chu group-a insiamin hmun hrang hrang an lo thlithlai tawh tih meeting-ah hian sawilan a ni a, meeting-ah hian report pe-in, pilot project atana hmalak hmasak theihna tur remchang a langte an sawiho a. Bawhzui zel turin Bamboo Development Board leh Bamboo Link Road Board member te ve ve atangin pawl a insiamin, ruahmanna ngaihtuah zui ni se tia rel a ni.



Meeting-ah hian Dr. K. Pachhunga, Bamboo Development Board Vice Chairman; Er. K. Lalsawmvela, Adviser to CM (Technical); JC Ramthanga, Addl. Chief Secretary to Chief Minister; Lalmalsawma Pachuau, Planning Secretary; Dr. E. Saipari, Director, Horticulture Dept. leh board member dangte an tel a ni.