CM hovin Mizoram State Health Care Society Governing Body meeting nei

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga hovin Mizoram State Health Care Society (MSHCS) Governing Body meeting vawi 26-na chu CM Conference Hall-ah neih a ni.



He meeting-ah hian kum 2022-23 chhunga policy hnuaia inziahluh (enrollment) chungchang sawiho a ni a. Tuna policy kalpui mek hi 31.3.2022 ah tawpin, enrollment pawh a thar a tih leh a ngai dawn tawh a. ABPM-JAY chuan National Food Security Act (NFSA) 2013 data behchhan a kalpui a ruahman tih hriat a nih angin leh, MSHCS hi ABPM-JAY nen thil tam taka kal kawp a nih avangin state scheme ah pawh NFSA Act, 2013 data behchhana enrollment tih ni se, tia rel a ni a. Enrollment fee atan hian AAY (card eng) holder tan ₹200, PHH (card pawl) holder tan ₹1000 leh midang zawng (card var) tan ₹2000 ruahman a ni.

Hemi bakah hian ABPM-JAY kalpuina atana thawhpui (supporting agency) rawih mek Paramount Health Services and Insurance TPA Pvt Ltd. te chu an thawhho term a zawh dawn tawh avangin leh, an thawh ṭhat avangin renew leh ni se an ti a, Enrollment tam zawk neih theih nan a hma lak ni se tiin, ruahmanna te siam a ni bawk.



Meeting-ah hian Co-Chairman pahnih Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana leh Health & Family Welfare Development Board Vice-Chairman Dr. Z.R. Thiamsanga, Vice Chairman Chief Secretary Dr. Renu Sharma, Member Secretary Health Secretary R. Lalramnghaka leh member dangte an tel a ni.