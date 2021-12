Covid-19 hripui dona atana hman turin nimin khan Sihphir Village Council member-te chuan Chief Minister’s Relief Fund for Covid-19-ah Rs.30,000/- an chhunglut a, Chief Minister Zoramthanga hnenah ṭanpuina sum hi an hlan a ni.

Heti hian CM Relief Fund for Covid-19 a sum awm mek chu Rs.1,64,87,074 a ni a. Sum lut tawh zawng zawng belhkhawm chu Rs.31,35,17,544 niin, hman tawh zat chu Rs.29,70,30,470 a ni.