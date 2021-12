Champions League Group A-D

Champions League Group match hnuhnung ber chu Group A, B, C leh D-ten nizan hmasa khan khel zoin, heng group aṭanga Round of 16 lut turte a hriatkim theih ta a ni.

Group-A

Round of 16 lut chiang tawh Manchester City chuan an match hnuhnung berah RB Leipzig lakah tlawm mahse Group hmahruaitu an ni tho a, he inkhelah hian Leipzig tan Dominik Szoboszlai (24′) leh Andre Silva (71′)-ten goal thunin City goal neih chhun hi Riyad Mahrez (76′) thun a ni a, Kyle Walker chuan minute 82-naah ṭul lo taka Silva laka a foul avangin direct red card pek a ni.

Inkhel pakhat zawkah PSG chuan 4-1-in Club Bruges an sawp a, PSG tan hian Kylian Mbappe leh Lionel Messi-ten goal 2 ve ve thunin, Mbappe hi Champions League-a goal 30 thin tling thei naupang ber a ni ta a, Bruges tan hian Mats Rists chuan goal khat a thun ve bawk a ni.

Group B

Liverpool chuan 2-1-in AC Milan an hneh a, Liverpool hi English club zinga Champions League group match-a hnehna chang vek thei hmasa ber niin, Group hmahruaitu an ni chiang hle a, Liverpool tan hian Mohamed Salah leh Divock Origi te chuan goal an khung a, AC Milan goal hi English defender Fikayo Tomori-a khung a ni ve thung a ni.

A chak zawk zawk round of 16 luhna tur inkhelah FC Porto chu an mikhual Atletico Madrid lakah 1-3-in an tlawm a, Porto tan Atletico tan hian Antoine Griezmann, Correa leh de Paul-ten goal an thun a, Porto goal neih chhun hi Oliveira thun a ni. He inkhelah hian Porto player 2 leh Atletico player pakhatten red card an hmu a ni.

Group C

Ajax pawhin group match-ah hnehna an chang vek a, Ajax tan hian an striker Sebastien Haller chuan Sporting Lisbon lakah goal thun lehin, Champions League-a a inlan hmasa match 6-a goal thun vek thei hmasa ber a ni a, tun season-ah Champions League goal 10 a thun ta a, Ajax tan hian Antony dos Santos, Neres Campos, Steven Berghuis-te pawhin goal an thun a, Sporting Lisbon tan Gomes dos Santos leh Souza Ramos-ten goal an thun ve bawk.

Inkhel pakhat zawkah Borussia Dortmund chuan 5-0-in Besiktas sawp mahse round of 16 an thleng zo lo a, Dortmund tan Marco Reus leh Erling Braut Haaland-te fhuan goal 2 ve ve thunin, Malen chuan goal 1 a thun ve bawk a ni

Group D

Group hmahruaitu nih inchuh inkhelah Real Madrid chuan 2-0in Inter Milan an hneh a, Real tan hian Toni Kroos leh Marco Asensio-te chuan goal khat ve ve a thun a, Inter Milan midfielder Nicolo Barella chu hnawhchhuah a ni a, Kroos goal thun hi European competition-a Real Madrid goal 1000-na a ni.

Champions League Table