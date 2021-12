Covid-19 darh zel tur venna atana inkaihhruaina thar tichhuak

Mizoram State Disaster Management Authority-in Covid-19 darh zel tur vênna atâna hman tur Covid-19 inkaihhruaina a chhuah chu ni nizan zanlaia a lo tâwp tak avangin, vawiin, ni 1.12. 2021 aṭanga ni 15.1.2022 zanlai dar 12 thlenga AMC Area leh Mizoram chhung hmun danga hman tur Covid-19 inkaihhruaina thar a tichhuak.

Nimina inkaihhruaina thar tihchhuahah chuan Mizoram chhunga Covid-19 darh dan leh mipui zinga hri kai thar awm dan thlirin, inkaihhruaina kalpui mek leh hri kaite enkawl kawnga hmalâkna chhunzawm zel chu Mizoram State Disaster Management Authority chuan ṭul a la ti a, a bik takin tun hnaia Covid variant thar ‘Omicron’ WHO-in a puan thar tak laka uluk taka lo inven a ṭul avangin he inkaihhruaina thar hi tihchhuah a ni tih a tarlang.

Inkaihhruaina tharah chuan AMC area pawn lam, Mizoram hmun dangah chuan Deputy Commissioner (DC)-te chu an District chhunga Covid-19 hri len dan dinhmun azirin inkaih-hruaina siam tura tih an ni a, Krismas leh Kumthar kan hmannaah hripui a darh loh nan theihtawpa ṭan lâk lehzual a ngai tih tarlangin, heng hunpui boruakah hian District Magistrate leh SP-te kaihhruaina hnuaiah khua/ veng tin VLTF-te ṭhahnemngai taka duty-a mipui punkhawnmna hmun hrang hrangah leh bazar thlengin CAB ṭha taka an zawm theih nana hma la turin an ngen a ni.