Dân kalha ramri kâna Mizorama bungraw lo lût thin chungchang chiang leh zuala zir turin Study Group din dawn

Ram dân kalha ramri kana Mizorama bungraw lo lut ṭhin chungchang chiang leh zuala zirna nei turin Study Group siam a ni dawn.

Chief Minister Zoramthanga hovin nimin chawhnu khan a pisa-ah ram dan kalh a ramri kâna bungraw hrang hrang tawlhruk ṭhin laka hmalak dan tur chungchangah sawihona neih a ni a, ram ṭhenawmte aṭanga damdawi, kuhva leh a dangte, dân kalh a rawn lut ṭhin chungchang thu ngun taka sawihoin, a ṭul anga India sawkar nena hmalak theih dan tur kawng zawnga sawikhawmna an nei a, chiang leh zuala zirna nei turin study group siam a ni dawn a ni.

He hunah hian Commerce & Industry changtu Minister Dr. R.Lalthang- liana, Home Minister Lalchamliana, Adviser to CM C.Lalramzauva bakah Home, Finance, Commerce & Industry leh Taxation department hotute he meetingah hian an tel a ni.

Tarlan tawh angin, Social Activist, Vanram-chhuangi (Ruatfela nu) chuan khaw chhak lam kuhva thar chhuahte, Myanmar aṭanga Mizoram kaltlanga dân phal loha Kuhva tawlhin nghawng ṭha lo a neih hrang hrangte leh rawtna a neihte chu ziakin, Prime Minister Narendra Modi leh Chief Minister Zoramthanga-te hnenah memorandum a lo thehlut tawh a, hemi bawhzui hian Thawhṭanni khan Chief Minister Zoramthanga chuan Vanramchhuangi hi a Office-ah ko-in hemi chung-chang hi a sawipui a ni.