Serchhipa Mizo Zirlai titha chawimawina hun hmang

MZP Serchhip Hqrs chuan nimin khan Hmar Veng YMA Hall-ah Serchhipa ‘Mizo Zirlai tiṭha te chawimawina’ hun hmangin, Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan khuallian niin a hmanpui a, Lalnunmawia, President, MZP Gen Hqrs chu khualzahawm a ni

Khuallian chuan, MZP chu kawng hrang hrangah ram tan hmahruaitu an ni ṭhin a, Zofate inpumkhatna atan a thawh hlawk ber an ni a ti a, Zirlai te fuih phura chawimawina chang an hria chu fakawm tiin, Zirlai chawimawina dawngte chuan, an nu leh pa, an veng, an khua leh an bial an chawi-mawi thu a sawi bawk.

Lalduhoma chuan Resource zawng zawnga pawimawh ber Human Resource Development chu ngaih pawimawh a ṭul thu leh chumi atan chuan kan Education System pawh ennawn a ṭul takzet tawh tih a sawi a, zirlaite chuan mi aia chungnung nih tum a, zirna kawngah ṭan la zel tur leh,an hlawhchham a nih pawhin mi pangngai ni a, leh ram leh hnam tana mi ṭangkai ni ṭheuh turin a fuih bawk.

Khuallian hian hian HSLC Distinction a pass mi 37, HSSLC Distinction mi 3 bakah HSLC leh HSLC Top 10 a lang mi 3, an vaiin mi 43 te chawimawina thuziak a hlan a ni.

He huna thu sawitu dang, khualzahawm Lalnunmawia Pautu chuan zirlaite chu mi tam takin chhiatpui nana an hman Social Media chu an zirnaa puitu atan chauh hmang thiam a, ram dang leh hnamdang milârte ngaihsan chintawk hria a, ram leh hnam tana an thiamnate hmang thei tura taihmak chhuah ṭheuh turin a fuih a, chu chu MZP ten zirlaite an chawimawi chhan a ni a ti.

He hun hi Lalmalsawma, Vice President, MZP Ser-chhip Hqrs chuan kaihruaiin, Vanlalchhunga, Adviser in hunserh a hmang a, H.Lallawmkima, President MZP Hqrs Serchhip chuan thusawiin, Laltlan-mawia Secretary, MZP Serchhip Hqrs hnen aṭanga report ngaihthlak niin Darchhuana Fin, Secretary-in lawmthu sawiin hun a khar a ni.