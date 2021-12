Serchhip leh Neihlohah Bialtu MLA Lalduhoma

Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan nizan hmasa khan P&E Veng YMA Hall-ah Serchhip District Badminton Association (SIDBA) buatsaih – Mizo-ram Badminton Association (MBA) Junior Ranking Tournament 2021 Smash Off Programme-ah khual-lianah ṭangin, he tournament hi a hawng a, Serchhipin Badminton-a hma a sawn tih sawiin, Mizoram aṭanga thlan chhuah mi tlemte zing-ah pawh Serchhip aṭanga thlan chhuah an awm ṭhin chu lawmawm a tih thu a sawi a, hetiang thleng thei tura hma hruaia kaihruaitute a fakin, National level mai bakah, International level hial pawh thleng thei tura beiseina a neih thu a sawi a, tournament ṭanpui nan ₹2,50,000/- a pe nghal a ni.

Nimin khan MZP Hqrs. Serchhip huaihawta Zirlai tiṭha chawimawina hun, Hmar Veng YMA Hall-a buatsaihah khuallianah ṭang lehin, he hun an buatsaihna senso phuhruk nan hian MZP-te hnenah hian ₹50,000/- a hlan bawk a ni.

Hemi hnu hian DC Office-a official meeting-ah telin, Neihloh khuaa Covid-19 hri a darh avanga a khaw tana ṭanpuina awm thei ang ang tihsak tura a ngenna chu DC pawhin tih nghal a tum thu a lo hrilh tih nimina ZPM Serchhip Block Committee thuchhuah chuan a tarlang a, meeting zawhah Neihloh tlawhin, VLTF hnen-ah PPE Kit-te, Oxymeter-te, BP check-na leh pawisa fai ₹30,000/- a pe nghal a ni.