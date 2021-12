District khawpui fai intihsiakna endiktuten Serchhip khawpui an endik

Nimin chawhnu khan District khawpui fai inelna endiktu Team chuan Serchhip khawpui tlawhin, faina leh thianghlimna kawnga Serchhip khawpuia hmalaknate an en.

DC Meeting Hall-ah endiktute dawnsawnna hi neih niin, Lalmuansanga Ralte, MCS, Addl. DC Serchhip chuan a kaihhruai a, District khawpui fai ber ni tura an inbuatsaihna tlangpuite a sawi a, Lalzikpuii, MCS, District Urban Development Officer, Serchhip chuan faina kawnga hma lak dan chipchiar chu a lem nena entirin a sawifiah a, man chawia hman theih vantlang inthiarna hmun siam a nih thu te, vantlang hmuna bawlhhlawh a awm loh nan bawlhhlawh bawm ṭha tak dah a nih thute sawiin, faina hnatlang a khât tawka neih reng a nih thu te, bawlhhlawh sawngbawl dan chungchanga hmalak dan te, bawlhhlawh thliar hran kalpui dan te, hmun lûn laite chu ni khatah vawi 2 phiahfai ṭhin a nih thu te, plastic chhia sawngbawlna tur Plastic shredder an nei tawheih hnu hian Serchhip khawpui hmun hrang hrangte fangkualin, an endik nghal a n thute leh hman theih thuai tura hmalak a nih thu a sawi a ni.

Panel of Expert lo kalte hi – Ralthuama Ralte, Deputy Director (TP) UD&PA Department, Casey Lalnunsangi, Scientific Assistant, MPCB leh Roneihthanga, Finance Secretary, CYMA te an ni a, inkawmhona ni.