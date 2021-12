Exodus Day leh Mizo Hnam Run khârna hun hmang

Nimin khan Exodus Day vawi 50-na leh kum 2021 atana Mizo Hnam Run khârna hun chu Vanapa Hall-ah hman a ni.

He hun hi Senior Vice President Tawnluia, Dy Chief Minister-in kaihruaiin, Chief Minister Zoram-thanga, an party President leh Lalchamliana National Core Committee member-te’n thu an sawi. Zoramthanga chuan, December ni 16, 1971-ah khan East Pakistan sipai nuai chuang an tlâwm a, an man vek a, MNF a hmuna awm ve zawng zawng erawh an chhuak vek thung leh mangang taka an awm laia, Laldenga hova an ṭawngṭaina Pathianin chhângin an kawng tur a siamsak niin a sawi a. Hei hi, ‘Pathian leh kan ram tan’ tia Pathian hre renga an awm vang a nih thu sawiin, anni zawng tihtlâwma an awm laia, Hnam sipaite erawh tumah inchân awm lovin an chhuah takna hriatreng na’n chuan Exodus Day hi hman a nih thu a sawi.