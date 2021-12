Aizawl DC Office kan dn chhui chiang turin Magisterial Inquiry la dawn

Disaster Management & Rehabilitation Minister Lalchamliana chuan tukina Aizawl Bawrhsap Pisapui kang chhui chiang turin magisterial inquiry lak a nih tur thu a sawi.



Kum 131 a upa Aizawl Bawrhsap Pisapui hi tukin dar 3:15 vel khan a kang tih hriatchhuah a ni a, kangmei a chhuak tih an hriat veleh DM&R Minister Lalchamliana, I&PR Minister Lalruatkima, Tourism Minister Robert Romawia Royte, Deputy Speaker Er. Lalrinawma, Chief Secretary Dr. Renu Sharma leh sawrkar hotu pawimawhte a hmunah an thleng nghal a, thil awmzia an enthlithlai hnuah Aizawl SP office-ah an thukhawm nghal a ni.



Lalchamliana chuan Zoram rohlu, Aizawl Bawrhsap Pisapui, a building pawh sap ho kutchhuak la tha tak mai, INTACH hovin heritage building-a an puan a kang chhe ta mai chu a pawi takzet a ni tih sawiin, Fire & Emergency services ten an hriat veleh theihtawp chhuahin thelh tum mahse kangmei a nasat tawh avangin office building tam zawk a kang fai hman a, District Emergency Centre leh hmar lama office building thenkhat erawh an hum thei erawh an chhuanawmin an huaisenna leh an inpekna a chhuanawm takzet a ni, a ti.



Lalchamliana chuan bawrhsap pisapui kan chhan chhui turin magisterial inquiry lak a nih tur thu a sawi bawk a, bawrhsap pisa chu hna pawimawh tak tak khawihtu an nih avangin rang taka an lo insuanluh lailawk dan tur an ngaihtuah tih sawiin, Khatla-a Old MLA Hostel-ah engemaw chen chu an insuan lut dawn a ni, a ti a. Hemi atana phalna petu Speaker Pu Lalrinliana Sailo leh Deputy Speaker Er. Lalrinawma te chungah lawmthu a sawi bawk a ni.



Police hotute report danin Aizawl Bawrhsap Pisapui hi December ni 17, 2021 (zirtawpni) zing dar 3:15 velah Election Branch atangin kangmei a chhuak tih hriat niin, dar 4:10 ah Fire & Emergency Services hriattir an ni a, an hriat veleh a hmun thleng nghalin theihtawp chhuahin kang thelh hna an thawk a, kangmei a nasat tawh avangin Aizawl Bawrhsap pisapuia branch pawimawh zawng zawng deuhthaw chu bungrua chuh hman lohin a kangral a, garage-a pool vehicle an dahte pawh kang chhia in, kang chhe zingah hian Election Branch, Planning Branch, Arms Branch, ILP Branch, Census Branch, Establishment, Nazir, DC office chamber, Addl DC office chamber pahnih leh SDO(Sadar) office chamber te a tel a, Strong Room erawh a kangchhe zingah a tel lo a ni.



Old MLA Hostel, Khatlaah DC Office hi sawn lailawk a ni ang a, vawiin chawhma dar 10:30 hian Chief Secretary Dr Renu Sharma hovin sawrkar hotu pawimawhte Aizawl DC office kalpui chhunzawm dan tur ngaihtuahin an thukhawm ang.



Chhiattawhna rapthlak tak a thlen vang hian hun engemaw chen chu Aizawl DC office a dawr theih dawn lova, Aizawl Bawrhsap Dr Lalhriatzuali Ralte chuan kumin Christmas 2021 thleng hian Deputy Commissioner’s Office, Aizawl chu khar a nih hriattirna chhuah tawhin, mipuite hriatthiamna a ngen a ni.