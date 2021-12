Football thuthang (4.12.2021)

@ Arsenal chuan Everton leh England forward Dominic Calvert-Lewin, 24, chu French striker Alexandre Lacazette, 30, thlaktu atan an duh. (Mirror)

@ Manchester United leh Uruguay forward Edinson Cavani, 34, chuan nakum nipuiah Barcelona zawm a duh. (Times)

@ Newcastle chuan January thlaah England player lakluh an tum a, lakluh an tumte chu – Manchester United midfielder Jesse Lingard, 28, Tottenham midfielder Harry Winks, 25, Chelsea midfielder Ross Barkley, 27, leh Atletico Madrid full-back Kieran Trippier, 31-te an ni. (Telegraph)

@ Fiorentina aṭanga Serbia striker Dusan Vlahovic, 21, lakluh tumin Arsenal chuan Juventus a bitum dawn. (Tuuttosport)

@ Borussia Dortmund chuan Norway striker Erling Braut Haaland (21) chuan release clause 75m leh 100m euros (£63.7m-£85m) inkar a neih leh neih loh an sawi chiang duh lo. (Sport 1)

@ Pep Guardiola chuan kum 2023-a Manchester City-a a contract a tawp hunah New York City FC enkawl turmin ruahmanna a awm. (90min)

@ Liverpool chu Porto leh Colomba winger Luis Diaz, 24, nen sawi zawm a ni. (Marca)

@ Tottenham manager thar Antonio Conte chuan January thlaa player lakluh chungchangah thu neihna pumhlum neih a duh. (Football Insider)

@ Spain forward Ferran Torres, 21, chuan Manchester City chhuahsan a duh thu a hrilh a, Barcelona nen kum 5 daih contract ziak turin inremna an nei tawh. (Mundo Deportivo)

@ Barcelona president Joan Laporta chuan an club sum dinhmun chu player an lei hma-in player hralh phawt an ngai dawn tih a sawi. (Sport)

@ West Ham chuan Manchester City leh Netherlands defender Nathan Ake, 26, lakluh dan an ngaihven. (90min)