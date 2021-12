Independence Puan leh Underground Sawrkar” lehkhabu tlangzarh

Nimin khan Dy Chief Minister Tawnluia chuan Vanapa Hall-ah “ Independence Puan leh Underground Sawrkar” tih Lehkhabu, K.Vanlalauva, Ex-Minister ziah chu a tlangzarh.

Lehkhabu tlangzarhtu, Dy CM Tawnluia chuan ṭhangtharten Mizo Nationalism chungchanga an lo la hriat chhoh zel tur, Lehkhabu rotling tlangzarh a ni leh ta chu thil lawmawm tak a ni a ti a. A ziaktu K.Vanlalauva taimakna leh inpekna bakah ziaka thil dahthat hlu tak tak te a lo la kawl tha thei te – chumi behchhana Historical Book a ziak chhuak thei chu fakawm a tih thu a sawi bawk a ni.

Dy CM Tawnluia chuan Mizo mipui te hnam anga kan dinchhuah theih nan Mizo National Front(MNF) chuan March 1, 1966-ah Independence a puang a. Kum 20 chhung chu Ramhnuai sawrkar inrelbawlna felfai tak hnuaia hmalakna in Mizoramin India laka zalenna kan neih theih na turin MNF chuan Mizo mipui te tan a bei a. June 30, 1986-ah Mizo mipuite duhdanin Mizo mipui aiawh MNF leh India sawrkarin inremna thuthlung an ziak a ni a ti a, he inremna thuthlung ang hian rammu te pawh a lo kir leh a. Heng zawng zawng hi sawi nep theih a ni lo a. History-ah chiang takin a inziak vek a, India sawrkar pawhin chhiar theihin a chhinchhiah tha vek a ni a ti.

Lehkhabu tlangzarh programme hi Chuauzikpuii, Councillor, AMC in a kaihruai a. He hunah hian Lehkhabu tlangzarh chhunga thu inziak ṭhenkhat leh he lehkhabu chungchang sawihawnna F.Vanlalrochana, MPS in a nei a. Lalbiakdiki w/o Laldenga (L) leh K.Vanlalauva ten thu an sawi bawk a, Minister leh MLA-te pawhin he hun hi an chhim a ni.