Football thuthang (6.12.2021)

@ Newcastle United chuan January thlaa England attacking midfielder Jesse Lingard lakluh chu ngaih pawimawhah an nei dawn a, Manchester United player zinga hlawh hnem ber kum 28 mi hi nakum nipuiah a contract a hmang zo dawn a ni. (Times)

@ Newcastle boss thar Eddie Howe chuan Atletico Madrid leh England right-back Kieran Trippier, 31, bakah Burnley English defender Ben Mee, 32, leh James Tarkowski, 29, te chu lakluh a duh. (Sun on Sunday)

@ Everton chuan an manager Rafael Benitez an bân a nih chuan Chelsea leh Manchester United boss hlui, tuna Roma enkawl mektu, Jose Mourinho chu lak an tum mai thei. (Mirror)

@ Everton boss Benitez hian England goalkeeper Jorjan Pickford, 27, chu hralh a pawiti lo a, Tottenham chuan an ngaihven a ni. (Sun on Sunday)

@ Aston Villa leh Scotland midfielder, John McGinn, 27, chu Manchester United chuan France midfielder Paul Pogba, 28, thlaktu atan an hual lawk. (Sun on Sunday)

@ Borussia Dortmund hotupa, Michael Zorc chuan a contrct-a buyout clause £75m nei nia sawi, Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland chu an duh ang intiamkamna hnuaia thil a kal theih chuan a chhuak mai thei tih a sawi. (Sunday Mirror)

@ Barcelona chuan France winger kum 24 mi, Ousmane Dembele bakah, France centre-back, Samuel Umtiti, 28, Brazil forward Philippe Coutinho, 29 leh French defender Clement Lenglet, 26,-te zinga tu emaw ber chu Manchester City aṭanga Ferran Torres, 21, lakluhna atana hman an rilruk a, mahse City hian hengho hi lakluh tumna an nei lo a ni. (Marca)

@ Arsenal boss Mikel Arteta chuan Manchester City leh Ivory Coast midfielder Yaya Toure chu Gunners-a coaching experience a neih tipung turin a welcome a, Toure, 38, hian tunah Tottenham-ah hna a thawk mek a ni. (Sunday Mirror)