Medvedev-a’n Davis Cup final a thlenpui

Daniil Medvedev chuan German Jan-Lennard Stuff hnehin Russian Tennis Federation chu David Cup final a thlenpui.

Madrid khawpuia best-of-three semi-final khelhah hian match hmasa zawkah world number five Andrey Rublev chuan minute 49 chhung lekin Dominik Koepfer chu 6-4, 6-0-i a hneh a, match dawt lehah Russian World number two Medvedev hian 6-4, 6-4-a hnehna changin Russia Tennis Federation chu final a thlenpui a, nizan khan US Open champion Medvedev leh a pawlte hian Croatia chu final-ah an hmachhawn a ni.

Croatia hian final thleng turin Serbia chu semi-final hmasa zawkah 2-1-in an lo hneh tawh a ni.