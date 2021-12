Skywalk leh Ropeway CBI chhuitir duh

Nimin khan ZPM |halai chuan Vanapa Hall kawtah ‘Dikna Tun Din Phutna Programme’ an hmang a, he huna thusawitu Dr C Lalrammawia, ZPM |halai Sr Vice President chuan Skywalk leh Ropeway siamnaah thudik hailang turin CBI chhuitir an duhthu leh sum pek chhuah danah finance minister hlui Lalsawta leh tourism minister hlui John Rotluangliana te insiahfiah turin an phut tih a sawi.

ZPM Sr Vice President chuan ‘Dikna Tun Din Phutna Programme’ hman chu an tih atana duh lo mahse ram hmangaihna avangin an tih a ṭul thu a sawi a, “Kristian tamna ram kan inti a, Kristian kan nih hma hauh pawha Zo nun ze mawi nunpuia, ṭhenawmte thlachhama an awm chuan kan mualphonaa ngai ṭhin society kal zelah tun ang hun hman a ngai hi a vanduaithlak hle,” tiin Zo nun ze mawi leh Kristianna chu politics dik lo, politics suak tuipuina in a lem zo ta em ni a ti.

Skywalk leh Ropeway chungchangah Bihar, Sikkim leh state dangten an neih sup sup tawh chu dik taka thil tih ni se Mizoramah pawh a awm tawh tur thu a sawi a, “Kum 2017 aṭanga hahipa kan ram hruaituten an lo sawi kha kum 2021 tawp dawnah pawh boruakah a la tham ral,” a ti. Ram tana hmasawnna danglam thlentu tia fak tur awm lovin tourism minister hlui leh minister ni mek an inkawktawn a, investigative journalist te ṭhahnemngaihna a zarah mipuiin thil awmzia an man chho ve chauh tih a sawi.

Swadesh Darshan website (swadeshdarshan.gov.in)-a tarlan angin Swadesh Darshan scheme hnuaiah Mizoram Eco Circuit II kalpui nan cheng vbc. 9907.09 chu March 27, 2017 khan sanction a ni a, hemi hnuaiah hian tourism project hrang hrang kalpui niin chumi zingah chuan Skywalk leh ropeway siamna tur pawh hi a tel a ni