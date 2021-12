Krismas leh Kumthar ruai theh chungchangah kohhran hrang hrangte hnenah ngenna siam dawn

Serchhip District Bawrhsap, District Disaster Management Authority Chairman ni bawk, Kumar Abhishek, IAS hova nimina Serchhip District chhunga COVID Appropriate Behaviours (CAB) zawm chungchang leh Krismas leh kumthar inbuat-saihna chungchang sawiho-naa rel angin Serchhip DC Office chuan Krismas leh Kumthar ruaiṭheh chungchangah ngenna (Advisory) kohhran hrang hrang hnenah a siam dawn.

Nimin khan Serchhip District chhunga COVID Appropriate Behaviours (CAB) zawm chungchang leh Krismas leh kumthar inbuatsaihna chungchang sawihoin Serchhip DC Meeting Hall-ah Serchhip District-a Incident Commander, Serchhip Town-a VLTF leh Kohhran hrang hrang aiawhte chu District Bawrhsap-ho hian an ṭhukhawm a, hetah hian Krismas leh kumthar lawmna ruai siam chungchang sawiho niin, he huna tel Kohhran hrang hrang aiawhte chuan ruahmanna an siam dante an sawi hlawm a, kohhran tam tak chuan ruai ṭheh tuma ruahmanna an siam thu leh sawrkarin inkaihhruaina a siam a nih erawh an zawm theih tur thu an sawi hlawm a, ngaihdan hrang hrangte an sawi hnuah DC Office lamin ruaiṭheh chungchanga ngenna (advisory) chu Koh-hran hrang hrangte hnenah lo siam se tia dah a ni.

He hunah hian District Bawrhsap chuan Serchhip District-ah COVID-19 hri kai an pun zel thu leh tunah hian District hrang hrang zingah hri kai enkawl lai tam lamah Serchhip District chu pahnihna a nih mek thu a sawi a, thla hmasa tawplam aṭangin hri kai hmuhchhuah hi an tam thu leh, Krismas leh kumthar lawmna lo thleng tur a awm bawk si avangin, he hunpui-ah hian Covid-19 hri kai thar an pun lohna tura hmalak a ṭul thu a sawi a, hemi kawngah hian VLTF-te leh Kohhran-te nen hmalakho dan tur ngaih-tuahin meeting hi koh a nih thu a sawifiah hmasa a ni.

Mipuiten ṭha taka COVID Appropriate Beha-viours (CAB) an zawm theihna tura hmalak dan tur sawiho niin, Police leh Executive Duty-te chu he hunpui chhung hian an duty tur thu sawi a ni a, Village Level Task Force (VLTF) te pawh an huam chhung ṭheuhah January thla chawlh-kar khatna thleng duty nise an ti a, hmun lûn lai, Bazar leh veng hrang hrangah mipuiten hri laka invênna an ngaih pawimawh theih nan aurinna hmanga inzirtirna kalpui a ṭul thu pawh sawi lan a ni bawk.

He Meetingah hian Lalrinchhani Ralte, MCS, EO, Incident Commander, F.Lalnisai, MCS, SDC leh kohhran hrang hrang aiawhte, VLTF aiawhte an tel a ni.