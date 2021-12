Krismas puala thisen pek hun hawnna buatsaih

Association for Voluntary Blood Donation (AVBD) leh Serchhip Hospital Blood Bank-te chuan Krismas leh Kumthar vuak-veta damlo thisen mamawh-ten khaihlak lova an mamawh ang thisen an hmuh theih nan Krismas Pual Thisen pek hun hawnna Inrinni khan an buatsaih.

Hawnna hunah hian C.Zakunga, President, AVBD Serchhip chuan thu sawiin, Krismas pual thisen pek buatsaih a nih dan te, AVBD nihphung leh Blood Bank nena an thawhdun dante a sawi a ni.

Krismas pual thisen pek hi December thla chhung a duh apiang pek theihin hawn a ni dawn a, a hawn ni, Inrinniah khan Serchhip Dinthar Branch YMA member-ten thisen an pe nghal a, thisen petute hi mipa 18, hmeichhia 2, niin Unit-20 an pe a ni.

Kumin April aṭanga November thla chhung hian Serchhip District Blood Bank-ah hian Voluntary Donation Camp vawi 24 neih ni tawhin, thisen replacement unit 65, Voluntary-a pek Unit 690 niin, April-November, 2021 chhunga thisen pek zawng zawng unit 755 a ni.