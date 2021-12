Inrinni khan Lengpui Airport-ah flight 9 bakah helicopter service ṭum 2 awmin, a vaiin passenger 1766 an awm a, hengte hi hian state pawn aṭanga rawn lut passenger 955 leh State pawn lam pan passenger 811 an ni. November ni 20, 2021 khan passenger 1282 an awm a, Lengpui Airport-ah hian ni khata passenger lut leh chhuak an pung zel a ni.