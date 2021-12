Mamit District MJA-ten Thenzawl tlawh

Serchhip leh a chheh-vela sawrkar hmalakna leh hmun pawimawh tlawha rawn kal, Mamit District MJA member-te chuan nimin khan Thenzawla hmun pawimawh hrang hrang an tlawh leh.

Nimina Thenzawl an tlawhnaah hian Mamit District MJA member-te chuan Zorin Bean chinna hmun leh AH&Vety Farm bakah, Environment, Forest & Climate Change Department enkawl Deer Park leh Vantawngkhawhthla-te an tlawh a, Mamit District MJA-te hi Agriculture Department aṭangin Lalrin-awma, ADAO leh Serchhip District MJA member ṭhenkhatten ṭawiawmin, an hmun tlawhahte hian thawk-tuten lo dawngsawngin an hriat duh leh zawhna an neihte an lo chhang a ni.

Nimin tlai khan Serchhip Press Club-ah Serchhip District MJA member-te nen inkawmho-na an nei a, Agriculture Department Complex-ah zanriah an kilho nghal a, tukin hian Mamit panin Serchhip an chhuahsan ang.