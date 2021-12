Aizawla kawng chhâwng siam nan Smart City fund hman phalsak

Aizawla kawng chhawng (elevated road) siam nan sawrkar laipui project kal mek, Smart City fund aṭanga siamrem theih dan kawng a sawm a nih chuan he project hnuaia sum hi kawng chhawng siam nan hman phal a ni tih Housing and Urban Affairs leh Petroleum and Natural Gas changtu Union Minister Hardeep Singh Puri chuan Chief Minister Zoramthanga a hrilh.

Nimina sawrkar thu-chhuah tarlan danin, New Delhi-a châm mek Mizo-ram Chief Minister Zoram-thanga hian Union Minister, Hardeep Singh Puri hi nimin khan Parliament Building-a a pisaah a hmu a, hetah hian Chief Minister chuan Bawngkawn leh Vaivakawna fly-over leh Chaltlanga Bus Terminal siam tur chung-chang Union Minister hi a sawipui a, heng thil pathum te hi a thuphung (in principle)-in sawrkar laipui chuan a lo pawm tawh a, chumi zawhah a hmunhma-te zir chiang a, feasibility report siam tura sawrkar laipuiin a hriattir pawh ṭha taka peihfel leh thehluh (submit) tawh a ni a, nimin meeting-ah hian Chief Minister chu Detailed Project Report (DPR) buatsaih nan cheng nuai 61 an rawn pek (release) tur thu hrilhin, DPR buatsaih nghal turin thurawn a lo pe a ni.

Kawng chhawng (Elevated road) chungchang pawh Union Minister nena hian an sawi dun a, Aizawl tihchangkanna tur sawrkar laipui project kal mek – Smart City fund aṭanga siamrem theih dan kawng a awm a nih chuan he project hnuaia sum hi kawng chhâwng (elevated road) siam nan hman an phal thu Chief Minister hi a hriattir a ni.

ONGC-in Meidum bula oil leh gas zawn nana lei an verh chhunzawm zelna chungchang pawh Chief Minister hian Union Minister Hardeep Singh Puri hi sawipui a, ONGC chu a rang thei ang bera lei verh hna chhunzawm tura a lo hriattir tur thu Chief Minister hi a hrilh a ni.

Nimin vek khan Chief Minister chuan National Security Adviser Ajit Doval pawh a chenna inah a hmu a, State venhimna chung-chang leh hmarchhak politics boruak an sawi dun a ni.

Mizoram Chief Minister hi Adviser to Chief Minister (Technical) K.Sawm-vela, Mizoram House Resident Commissioner Amjad Tak leh official dangten an ṭawiawm a ni.