RB Leipzig-in thla 4 hnuah Jesse Marsch an bân

RB Leipzig chuan an manager Jesse Marsch chu thla 4 hnu lekah an bân.

American coach kum 48 mi, Marsch hi kumin April thla khan Julian Nagelsmann thlaktu turin an manager tur hian an ruat a, mahse nikum nipui khan he hna hi a lo thawk ṭan tawh a ni.

Tun dinhmunah Leipzig hi Bundesliga table-ah 11-naah awmin, tun season-a match 14 an khelh tawhah ṭum 5 chiah hnehna an la chang a ni.

Leipzig hian Thawhlehni zan khian Champions League final group game-ah Manchester City an hmachhawn dawn a, hetah hian Assistant coach Achim Beierlorzer chuan Leipzig hi a kaihruai dawn a ni.

An ban chungchangah hian Marsch chuan Oliver Mintzlaff nen inbiakna an neih hnuah Coaching position thlak tur hian thutlukna an siamdun tih a sawi a ni.