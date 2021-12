Mizoram aiawhin MSU Kulva Cultural Club

North East Zone Cultural Centre, Ministry of Culture: Govt of India leh Ministry of Culture Affairs, Govt. of Assam buatsaihin ni 13 & 14 December, 2021 hian Bhairabkunda leh Bhutiachang, Udalguri District (BTR) Assam-ah ‘Border Area Programme’ neih a ni dawn a. He hunah hian Mizoram pawh telin, Mizoram aiawhin Mizo Students’ Union (MSU) General Headquarters, Aizawl Official Organ zinga Kulva Cultural Club chuan Hnam Lam Cheraw leh Sarlamkai lam an entir dawn a, naktukah Mizoram panin an rawn kir leh ang